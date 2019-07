Entella, buona la prima: 8-0 in amichevole contro la Gemonese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buona la prima per l’Entella di Roberto Boscaglia. A Sappada i biancocelesti hanno superato per 8-0 la Gemonese nella prima uscita stagionale. Il primo gol della nuova stagione è stato siglato da Caturano, poi la doppietta del nuovo arrivo De Luca. Nella ripresa sono arrivate le doppiette di Nizzetto e Mancosu, mentre il definitivo 8-0 è stato firmato da Sernicola. L’Entella tornerà in campo mercoledì alle 17.00 a Aoronzo di Cadore per affrontare la Lazio.