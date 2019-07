© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il tesoretto ricavato dalla cessione di Dany Mota Carvalho alla Juventus U23, l’Entella metterà a segno diversi colpi. Come riportato da Tuttosport, in attesa di formalizzare l’arrivo del portiere Nikita Contini (23) dal Napoli, il club ligure sta per definire altri due acquisti: dalla Pro vercelli è in arrivo l’attaccante Claudio Morra (24), mentre dal Cittadella è in arrivo il centrocampista Andrea Settembrini (27).