Entella, De Luca: "PlayStation compagna di questi giorni. Spero di tornare presto in campo"

"Il mio tempo libero lo passo grazie a questo joystick della PlayStation, dove, adesso che siamo in casa, gioco spesso. Poi guardo film, serie tv, cerchiamo di passare la giornata per come si può: per ora dobbiamo fare così, ma speriamo di tornare il prima possibile ad allenarsi sul rettangolo verde": con queste parole rilasciate a DAZN, l'attaccante dell'Entella Giuseppe De Luca racconta come passa le sue giornate in attesa di quella che sarà la ripresa.

Ripresa che per lui vorrebbe anche dire il provare a battere un personale record: con l'ultima partita giocata, il classe '91 ha infatti raggiunto 10 rete, il massimo segnato in una regular season. Ma l'intenzione non è quella di fermarsi...