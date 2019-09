© foto di Federico Gaetano

Il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Genoa in amichevole: “Una partenza così importante non me la aspettavo, ma c’è tutto un campionato da giocare e dobbiamo tenere la concentrazione alta perché arriveranno i momenti no. Mancano 39-40 punti alla salvezza e puntiamo a una permanenza in cadetteria tranquilla. - continua Gozzi – Abbiamo i piedi per terra, abbiamo la nostra dimensione provinciale e stiamo facendo già tanta fatica a reggere la B che per noi è come la Champions League. Serie A? Anche se solo lo pensassi non lo direi mai perché sono un marinaio scaramantico”.