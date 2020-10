Entella, la rivincita dei giovani: in B con tre prodotti del vivaio biancoceleste titolari

L'importanza dei settori giovanili, i settori giovanili che danno frutti.

Molto spesso in Italia si dibatte su questa tematica, ma esempi concreti, purtroppo, non pullulano. Anche se l'Entella ha provato a far eccezione, salendo in cattedra e facendo capire quanto invece anche le giovanili siano una risorsa per la prima squadra: ieri, nella gara di Frosinone valida per la 4^ giornata del campionato di B, sono partiti titolari tre prodotti del vivaio biancoceleste, comprensivi del giovanissimo classe 2001 Ilias Koutsoupias. Con il centrocampista, anche il portiere Daniele Borra e l'attaccante Tomi Petrovic.

Quello dei liguri è probabilmente uno dei rari esempi, se non a ora l'unico, che in serie cadetta decide di affidarsi in modo comunque intensivo al proprio settore giovanile.