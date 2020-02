vedi letture

Entella, Settembrini: "Daremo filo da torcere al Benevento". Al via una speciale promozione

Un vanto per Chiavari, questa è l'Entella. E un legame decisamente solido tra il club e il tessuto cittadino è quello che si è sviluppato nel corso degli anni, grazie anche alla lungimiranza di patron Antonio Gozzi.

Che ha deciso, con la società, di unire l'utile al dilettevole. I diavoli neri, infatti, sono ormai prossimi alla gara interna contro il Benevento, e per l'occasione ecco un'iniziativa promossa grazie alla collaborazione con l’ACDVS (associazione chiavarese donatori volontari di sangue): a partite dal match di sabato, e per tutte le restanti partite casalinghe del campionato, tutti coloro che doneranno il sangue avranno in regalo un biglietto per la Gradinata Sud o uno sconto speciale per il settore Distinti. Al momento della donazione verrà consegnato un buono da portare all’Entella Point entro il giorno prima della partita a cui si vuole assistere.

E a chiamare a raccolta il pubblico, è anche il centrocampista Andrea Settembrini: "In casa del Venezia abbiamo conquistato un punto allo scadere, per come si era messa poteva essere una battuta d'arresto inaspettata, ma in extremis abbiamo raggiunto il pari portando a casa un buon punto. Ma ci rifaremo sabato in casa. Al "Comunale" abbiamo dato del filo da torcere a chiunque, credo che anche contro la capolista lo faremo: avere i tifosi dalla nostra fa sempre piacere, spero ci sia un'importante cornice di pubblico".