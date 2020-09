Entella, Tedino: "Piccolo problema di organico ma la squadra sta lavorando bene"

Il tecnico dell'Entella Bruno Tedino ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società: "Abbiamo qualche piccolissimo problema di organico. Abbiamo avuto degli infortuni vecchi con qualche piccola magagna successiva specialmente in difesa. La squadra sta lavorando bene, sta cercando di portare avanti un certo tipo di lavoro intrapreso l'anno scorso e due anni fa con un'ottima mentalità lavorativa. Noi cercheremo di portare qualche piccolo dettaglio diverso. Quindi bisogna avere un po' di pazienza come tutte le squadre nuove. Un gol subito nelle prime tre uscite e solo due realizzati? Intanto c'è equilibrio. Non abbiamo fatto né tanto né poco. E' una squadra che ha dimostrato di avere un certo tipo di equilibrio. Si sta trovando, purtroppo in questo momento abbiamo qualche giocatore che è un pochino indietro, qualcuno che non c'è e quindi bisogna fare di necessità virtù e pensare che siamo già in clima campionato. Il triangolare di oggi? Io capisco l'importanza del triangolare ma l'importante uscire dal campo senza infortuni. Noi abbiamo il nostro percorso da fare e quindi quello che arriva in più dal triangolare a noi interessa relativamente. Interessa invece il lavoro messo nella testa e nelle gambe dei giocatori".