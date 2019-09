Entella-Venezia, le formazioni ufficiali: moduli speculari per le 2 squadre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Turno infrasettimanale in Serie B, con la capolista Entella che alle 21:00 sfiderà un Venezia ancora in cerca della giusta quadra.

In campo con il 4-3-1-2 la formazione di casa, che affida le chiavi dell’attacco a Morra e De Luca, supportati sulla trequarti da Schenetti, ma anche il centrocampo subisce una buona rivoluzione. Sul fronte lagunare, Dionisi si schiera con modulo speculare, con Bocalon-Montalto titolari in avanti e Capello in loro aiuto.

Le formazioni ufficiali:

Entella (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala; Toscano, Paolucci, Nizzetto; Schenetti; Morra, De Luca.

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Lollo, Vacca, Fiordilino; Capello; Bocalon, Montalto.