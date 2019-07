© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Radoslaw voleva l’Ascoli, ha trascorso un po’ tempo lì e parlato con allenatore e direttore sportivo. Ma poi è arrivata un’offerta migliore”. Così a TuttoMercatoWeb Dawid Chylaszek della BMG SPORT, uno degli agenti del centrocampista Radoslaw Murawski.

L’Ascoli non ha gradito il comportamento del giocatore polacco e fa sapere di voler adire le vie legali. “Quello che dicono non è vero del tutto”, afferma Chylaszek. “La cosa più importante - continua l’agente di Murawski - è che il giocatore non abbia firmato alcun documento con l’Ascoli. Non c’era alcun obbligo tra calciatore e club. Ci sono state discussioni, accordi sul possibile contratto. Ma stavamo ancora parlando. Per la nostra agenzia le preferenze dei calciatori che seguiamo sono più importanti e quando abbiamo ricevuto l’offerta da un altro club (dalla Turchia, ndr) abbiamo deciso di prenderla in considerazione. Nel calcio sono cose che succedono”.