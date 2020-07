esclusiva Benevento, Viola: "Rammaricato per l'infortunio, sarò pronto per la A"

Grande protagonista della promozione in A del Benevento, il centrocampista Nicholas Viola ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Dispiace aver saltato le ultime partite, la troppa voglia di scendere in campo mi ha portato ad allenarmi al massimo pur avendo qualche problemino fisico comunque in via di risoluzione. Vorrà dire che mi farò trovare pronto per la prossima stagione in serie A. Ho un contratto con il Benevento, resterò sicuramente qui".