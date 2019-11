ESCLUSIVA TMW - Crotone, Ursino: "Il VAR è più utile in Serie B che in A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si tecnologizza la Serie B, che dall'anno prossimo vedrà l'utilizzo del VAR in campionato. Della decisione emersa ieri nell'assemblea di B, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il Ds del Crotone Giuseppe Ursino: "Con l'introduzione del VAR il campionato di B acquisterà molto in immagine, paradossalmente questo tipo di tecnologia è più utile in B che in A: in cadetteria, infatti, gli arbitri arrivano dalla C, non sempre si abituano in immediato a nuovi ritmi, vanno rodati al meglio, e con il VAR lo saranno sicuramente. E' un aiuto per loro, un vantaggio per tutti, si ha così maggiore serenità".

Sul campionato dei suoi: "Probabilmente, a livello di punti, meritavamo qualcosa in più per come giochiamo, ma vedo una squadra ben costruita che mister Stroppa sta plasmando nel miglior modo possibile. Siamo completi. E' però vietato cullarci, la classifica è molto corta, in pochi punti ci sono tante squadre: noi per prima cosa puntiamo alla salvezza, poi vedremo".