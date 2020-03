esclusiva Dg Crotone: "Il paese deve tutelarsi, ma c'è più confusione del normale"

vedi letture

In merito alla decisione di far disputare anche il campionato di Serie B a porte chiuse a seguito dell'allarme Coronavirus, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com è intervenuto il Dg del Crotone Raffaele Vrenna: "Abbiamo già affrontato la gara di Chiavari a porte chiuse, non dico che siamo abituati ma dobbiamo accettare questa decisione che segue a un problema di livello nazionale. Il paese deve tutelarsi, ma credo ci sia più confusione del dovuto, qualcosa poteva essere forse gestito diversamente, anche se non ho le giuste competenze per poter parlare troppo oltre, e mi attengo a quanto stabilito: per altro in B sta andando tutto nel verso giusto, mi pare ci sia stata più tensione in Serie A".

Fanno però riflettere le recenti dichiarazioni di mister Stroppa, che dopo la gara contro il Pisa aveva detto di quanto fosse stato bello vedere la Curva che trascinava lo stadio per incitare la squadra: "Soprattutto in una piazza calda come Crotone, non avere pubblico incide, ma purtroppo tutte le squadre e le tifoserie dovranno patire questa penitenza, che è un danno per tutti. Ma il campionato deve proseguire".