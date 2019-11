© foto di Uff. Stampa Cosenza Calcio

“Il VAR in B? In un campionato così prestigioso è uno strumento necessario e opportuno per evitare tante polemiche”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera. I calabresi - che intanto stanno preparando un dossier sui torti arbitrali da presentare agli organi competenti - domenica saranno impegnati contro l’Ascoli. “Ci aspettiamo - dice Trinchera - più attenzione perché ci giochiamo tanto come tutti. Non vogliamo favori, ma rispetto e più attenzione. L’Ascoli è una squadra forte che giocherà ad alto livello sino alla fine. Ma ce la giochiamo - conclude il ds del Cosenza - senza paura di nessuno”.