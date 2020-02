ESCLUSIVA TMW - Ds Crotone: "Jankovic top. Maxi Lopez deve dar di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' il Ds Giuseppe Ursino, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, a tracciare un bilancio sul mercato del Crotone, ancora in corsa quantomeno per il secondo posto: pochi ma mirati innesti, cessioni che non hanno alterato l'assetto della rosa.

Questo il bilancio, dettagliatamente commentato dal direttore.

Nessun particolare ribaltone in chiave mercato: come giudica quanto fatto in questo mese di gennaio?

"Avevamo come obiettivo quello di completare la rosa viste alcune partenze, e abbiamo preso Armenteros per sostituire Vido, Gerbo per potenziare il centrocampo e Jankovic, profilo con caratteristiche diverse rispetto a quelle che già avevamo in rosa: a Crotone l'out sinistro ha un certo peso, e lui è un mancino come piace a noi. Ha doti importanti, è un nazionale, può fare la differenza".

Ma il vero acquisto può essere forse il ritrovato Maxi Lopez?

"Ce lo auguriamo, per noi rimane un importante acquisto del mercato estivo. Per svariati motivi, nel girone di andata non lo abbiamo mai avuto, ma ora anche lui deve dare molto di più di quanto ha dato finora".

A fronte degli innesti, quali sono gli obiettivi della squadra da qui a fine campionato?

"Gli obiettivi attuali sono quelli di inizio stagione. La Serie B quest'anno è molto corta, una partita può mandarti in zona playoff così come in zona playout, non è facile. Pensiamo quindi a raggiungere quanto prima la salvezza, poi alzeremo l'asticella".