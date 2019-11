ESCLUSIVA TMW - Empoli, Frattesi: "Compatti per invertire il trend negativo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ad accogliere i microfoni di TuttoMercatoWeb.com allo stadio "Castellani", questa mattina, c'era Davide Frattesi, stella dell'Empoli e ora anche della Nazionale U21. Classe '99 che si sta facendo le ossa nel calcio che conta, anche se diversi step sono stati già superati e il suo nome è ormai affermato, con la testa sulle spalle: "Spero di fare ancora tanti passi, ma ora l'importante è rimanere con i piedi per terra. Anzi, ora devo solo pensare alla battaglia che ci attende a Frosinone, sarà una sfida complicata".

Seconda sfida con il nuovo mister. Come sta la squadra, soprattutto mentalmente?

"Il cambio è stato un momento difficile, eravamo tutti legati a Bucchi, e presto lo chiamerò per esprimergli il mio rammarico, devo tanto a lui. Ora però abbiamo ritrovato entusiasmo, rialzarsi non è facile ma siamo un gruppo compatto, e questo è molto importante per togliersi da questo trend di risultati non positivi".

Dopo Frosinone, la sfida da ex, la prima per te. Che gara sarà contro l'Ascoli?

"Prima dobbiamo pensare al Frosinone, inutile andare troppo oltre. Chiaro poi che io di Ascoli ho un buon ricordo: mister Vivarini è stata la persona che più mi ha capito dopo un inizio non facile, ho lasciato tanto amici laggiù, è stata per me una parte importante. Come lo è ora Empoli, altra tappa fondamentale della mia carriera: se dovessi arrivare dove spero, merito sarà anche di queste due avventure".

Sul prossimo numero del TMW Magazine, scaricabile gratuitamente dal 10 dicembre su Tuttomercatoweb.com, l'intervista integrale a Frattesi.