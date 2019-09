ESCLUSIVA TMW - Iunco: "Trapani, Ds top. Chievo e Cittadella, ora i punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiusa la carriera da calciatore, per Antimo Iunco si sono aperte le porte della panchina, con l'esperienza all'Albaronco, militante nel campionato di Promozione Veneto, da poco iniziata.

Occhi però sempre attenti anche al professionismo, e a quella Serie B che ha chiuso la sua carriera: proprio di questo, l'ex attaccante ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Un Trapani in difficoltà, che si appresta alla gara contro la Cremonese. Situazione ostica: che idea ti sei fatto?

"Non conosco le dinamiche interne, posso solo dire che adesso la squadra sta faticando sul campo, ma il Ds Rubino sa fare il suo lavoro, è un top per il club, e saprà toccare le giuste corde. Domani credo che la squadra andrà a giocare a viso aperto contro sì una big, ma senza comunque paura. I punti servono".

Giusto aver rinnovato la fiducia a mister Baldini?

"Quando i risultati non arrivano è giusto dare una scossa, ma si deve sempre ponderare la decisione, non sempre un cambio porta benefici. Chiaro che il mister è in bilico, ma una gara può riaccendere tutto, ed è per questo che la gara di domani è molto importante: remando tutti dalla stessa parte, i risultati arrivano. Sono convinto che abbiano fatto bene a rinnovare la fiducia a Baldini".

A chi non è stata invece rinnovata è Cornacchini, a Bari.

"Un esonero non è mai bello o positivo, rappresenta comunque un fallimento, ma chi è programmato per vincere necessita di risultati. Credo che, se la scelta cadrà poi su di lui, Vivarini sia il profilo idoneo per il post, è uno che con la C non c'entra nulla".

Torniamo in B: anno zero per il Chievo Verona?

"Per il Chievo è stata una rifondazione, ma la squadra è comunque competitiva. E' vero che è ripartita, ma ha tutte le carte in regola per vincere il campionato, al di là dei pronostici e quant'altro. Vincere non è mai facile, ma proseguire su un certo percorso aiuta, l'Entella insegna: una società solida alle spalle e punti conquistati, niente è impossibile".

Un Cittadella molto rinnovato, ha preso poco fa il là. Che annata sarà?

"Per il Cittadella cambiare tanto, mantenendo però l'ossatura forte, è sempre stato un vantaggio, anche se adesso la squadra non può più cullarsi, deve raccogliere i punti che mancano. Dopo una finale playoff persa, che lascia non solo l'amarezza ma anche il ruolo di candidata alla vittoria finale, non è mai facile ripartire, anche se l'obiettivo salvezza non è affatto impossibile: da li poi Venturato e i suoi guarderanno oltre. C'è da stare sereni".