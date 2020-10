esclusiva La Cantera dell'Entella arriva in B. Superbi: "Un grande orgoglio"

Tre punti in quattro partite, un solo gol segnato e una sfida col Venezia da affrontare. È questa l'istantanea dell'ottobre della Virtus Entella. Il club ligure, reduce da due pareggi consecutivi contro Reggina e Frosinone, si è raccontato attraverso i microfoni di TMW con le parole in esclusiva del ds Matteo Superbi. "Abbiamo avuto qualche difficoltà in questo avvio di stagione - spiega il dirigente dei Diavoli Neri -, anche in relazione alle tante defezioni che hanno impedito a Tedino di utilizzare la rosa al completo. Di positiva, però, c'è stata la risposta dei giovani impiegati in queste gare. Soprattutto negli ultimi due pareggi abbiamo visto una crescita nelle prestazioni che ci dà uno slancio importante in vista del prossimo impegno col Venezia".

Una sfida, quella contro i lagunari, che sarà anche un banco di prova per il vostro fronte offensivo ad oggi con un solo gol all'attivo.

"Senza dubbio sarà una gara complessa contro una squadra che arriva da un'ottima vittoria contro il Pescara. Per quanto riguarda il rendimento offensivo al momento non siamo preoccupati perché la squadra, al netto del solo gol realizzato, produce sempre occasioni. Forse solo contro il Frosinone abbiamo creato meno, ma perché era la gara contro una squadra importante come quella di Nesta che lo richiedeva. Sicuramente dobbiamo crescere in cattiveria e anche in fortuna".

Torniamo al capitolo giovani. Borra, Petrucci, Koutsoupias sono già protagonisti in campo, mentre il 2003 Balducci è stabilmente fra i convocati. Quale sarà il prossimo talento che emergerà dal vostro vivaio?

"Prima di tutto ci tengo a dire che è un orgoglio avere così tanti ragazzi in prima squadra che arrivano dal nostro settore giovanile. È un risultato che da merito al grande lavoro fatto da tutto il nostro staff e dagli allenatori che li hanno fatti crescere negli anni. I prossimi ad emergere non so chi potranno essere. Toscano e Cardoselli li consideriamo già parte integrante del gruppo, così il prossimo potrebbe essere Gabriel Cleur, un esterno classe 1998 con ottime qualità. Senza dimenticare Bonini un elemento che ha già esordito a Bologna in A e ha doti molto importanti. Crediamo molto anche in lui".

Spostando l'attenzione sul campionato di Serie B in generale che impressione si è fatto sul nuovo torneo?

"Sempre la solita ovvero che la cadetteria è sempre molto equilibrata, tanto che anche collettivi di alto profilo come quelli di SPAL, Lecce e Monza trovano difficoltà. Per questo motivo quello che ha fatto il Benevento lo scorso anno assume ancor più valore e lo rende qualcosa di davvero straordinario".

Ultima domanda sulla nuova impennata di positività al Covid che sta colpendo il mondo del calcio e il paese in generale.

"Sento parlare di bolla in stile NBA ma si tratta di una realtà completamente differente da quella calcistica e per questo non penso sia facile attuarla. Per superare questo momento di criticità serve il massimo rispetto delle regole e dei protocolli, sperando che tutto questo porti ad evitare una nuova chiusura totale del movimento e del paese intero".