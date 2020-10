esclusiva Luppi: "Quasi 150 presenze in B e sono svincolato. Senza un perché"

Fra i tanti svincolati di lusso rimasti ancora a disposizione delle formazioni italiane c’è anche Davide Luppi, attaccante classe 1990 reduce dall’esperienza col Cittadella ma soprattutto con quasi 150 presenze in Serie B. Luppi si è raccontato oggi ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com:

Davide, dai playoff col Cittadella alla lista svincolati. Cos’è successo?

“Sinceramente non so spiegarmelo. Dopo i problemi che ho avuto negli anni passati con il Cittadella ho dimostrato di essere un giocatore importante per questa categoria. Per me è stata una grande opportunità, con un campionato positivo sia a livello personale che collettivo. Per questo motivo ho pensato di poter tornare a giocarmi le mie carte in una piazza di primo piano e ho liberato anche il Cittadella dall’opzione che aveva per il rinnovo del mio contratto”.

E invece…

“E invece non è arrivato niente. Sono rimasto fermo e, ripeto, non riesco a darmi una spiegazione. Do una parte della responsabilità alla crisi dovuta al Covid, perché non voglio credere che il mondo del calcio si sia dimenticato di me nonostante le oltre 140 presenze in B, una Serie A conquistata con l’Hellas Verona e tante altre stagioni positive”.

Adesso quali sono le prospettive?

“Si sta muovendo qualcosa in Serie C, vedremo se e quando di concretizzerà. Spero di tornare al più presto in campo perché la voglia di giocare è tanta anche per dimostrare il mio valore in campo”.