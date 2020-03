esclusiva Manniello: "Chi ha deciso per le porte chiuse aiuti i club di B"

Il presidente della Juve Stabia Francesco Manniello ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito alla scelta di giocare le prossime partite senza spettatori a causa dell'allarme Coronavirus che sta creando non poche problematiche a tutto il Paese. Ecco quanto detto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Vorrei porre all'attenzione dell'opinione pubblica il problema delle porte chiuse. Se esistono pericoli per gli spettatori, vuol dire che può essere rischioso anche per i calciatori. È uno sport di contatto, basti pensare a quello che succede in area di rigore quando si batte un calcio d'angolo. Senza dimenticare che in ritiro frequentiamo alberghi e che gli atleti fanno la doccia nello spogliatoio occupato da un'altra ventina di compagni. Personalmente avrei fermato il campionato venti giorni fa, a questo punto spostassero il pagamento dei contributi per i tesserati in considerazione delle perdite economiche piuttosto ingenti per i club di B e C. Non mi riferisco agli stipendi, ma davanti a una crisi nazionale diano respiro alle società. Loro hanno deciso di proseguire, loro devono metterci in condizione di non avere troppi problemi". Manniello conclude con una riflessione: "Perdiamo il dodicesimo uomo, siamo più svantaggiati di altri. Capiterà per due gare, ma davanti a queste cose bisogna tutelare la salute".