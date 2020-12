esclusiva Piccioli su Ardemagni: “Da Stirpe parole infondate, a Frosinone sta bene“

“Non è assolutamente vero ciò che dice il Presidente Stirpe: Ardemagni non ha mai chiesto di andare via da Frosinone”. Così a Tuttomercatoweb Marco Piccioli che insieme a Stefano Lombardi cura gli interessi dell’attaccante del Frosinone Matteo Ardemagni. “Abbiamo soltanto chiesto più spazio visto che - spiega Piccioli - stiamo parlando di un giocatore importante. Quindi le dichiarazioni di Stirpe sono infondate”.

Le parole di Stirpe che ha detto che Ardemagni avrebbe chiesto la cessione quindi mettono in discussione il futuro del giocatore in terra ciociara. “Se arrivasse un’offerta la potremmo anche prendere in considerazione ma non è vero che non sta bene a Frosinone. Anzi - conclude Marco Piccioli - tutt’altro”.