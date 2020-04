esclusiva Trapani, Giuliano: “Balata presidente illuminato, disponibili ad ascoltare l’AIC”

“L’assemblea di oggi è stata l’ennesima dimostrazione che abbiamo un presidente di Lega molto illuminato”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Paolo Giuliano, consigliere delegato all’area sportiva del Trapani. “Balata - continua Giuliano - è un riferimento importante. Ed è stato altrettanto illuminante ascoltare presidenti come Lovisa, Gozzi, Santopadre di dichiarata esperienza. Chiaramente bisognerà rimandare tutti i dibattiti all’opinione del terminale finale: l’OMS. I problemi del calcio sono quelli delle piccole medie imprese, non è che prima non ci fossero problematiche...Ma oggi se non si risolve il problema madre, ossia il virus, tutto passa in secondo piano. E - continua Giuliano - nessuno sta pensando al proprio interesse. Ci affidiamo ai governi, al nostro presidente di Lega e all’OMS. Ho letto una dichiarazione di Galliani, le soluzioni che propone lui sono quelle di un uomo che ha un’esperienza pluriennale nel calcio e non dice mai nulla di sbagliato. Quando afferma che ci vuole un advisor si dimostra illuminato come sempre”. Il prossimo passo, dovrà farlo l’AIC: “Se si renderà disponibile a dialogare con la B ascolteremo la rappresentanza sindacale dei calciatori. Siamo tutti pronti ad ascoltare le varie voci. Il futuro - conclude - non è roseo per nessuno”.