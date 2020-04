esclusiva Trapani, Giuliano: “Ricevuto attacco vile, rispettiamo impegni. Fiducia in Mangiarano”

“Quello apparso oggi su alcuni quotidiani è un attacco vile, peraltro in un momento simile sembra mirato e assolutamente poco elegante”. Così a TuttoMercatoWeb il consigliere d’amministrazione del Trapani con delega all’area sportiva Paolo Giuliano, a proposito di alcune indiscrezioni emerse in giornata secondo cui i dipendenti aspetterebbero gli stipendi da tre mesi e avrebbero pronte delle azioni legali. “I primi ad essere addolorati siamo noi ma non si può condannare qualcuno prima della scadenza, che peraltro è prevista per domani. Ci siamo attivati per risolvere i problemi”. Da Giuliano un messaggio di fiducia e stima nei confronti del dg Mangiarano: “La società è compatta e unita a difendere il Direttore Mangiarano che lavora intensamente, è chiuso in casa a lavorare per cercare di risolvere i problemi e - conclude - non meritava l’attacco personale che gli è stato fatto”.