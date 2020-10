Flamini chiama, il Monza non risponde. Il francese non interessa al club brianzolo

Nei giorni scorsi l'ex centrocampista di Arsenal e Milan Mathieu Flamini aveva rivelato di voler dare una mano al Monza per conquistare la Serie A. Un desiderio che difficilmente si trasformerà in realtà visto che, secondo i colleghi di Monza-news.it, il club brianzolo non sarebbe interessato al centrocampista francese classe '84. Il reparto mediano dei biancorossi inoltre al momento è alquanto affolltato e difficilmente potranno esserci innesti in quella zona del campo.