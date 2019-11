FOCUS TMW - Gli stakanovisti della B: 10 giocatori di movimento sempre presenti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Archiviata la sosta per le Nazionali anche la Serie B riprende la propria corsa verso gli ultimi impegni dell'anno solare. La stagione entra nel vivo, con le squadre che prendono una loro precisa fisionomia. Una struttura che dipende dai giocatori, i più affidabili, ai quali i vari tecnici consegnano le chiavi delle squadre. Quei calciatori che giocano sempre, stakanovisti del pallone in campo. Ogni minuto di ogni partita. Al netto dei portieri ad oggi sono dieci i calciatori di movimento sempre presenti sul rettangolo verde, con il Benevento che ha addirittura tre "insostituibili". Ecco il complessivo suddiviso per ruolo:

Portieri

Alberto Brignoli (Empoli)

Nikita Contini (Virtus Entella)

Alex Cordaz (Crotone)

Stefano Gori (Pisa)

Luca Lezzerini (Venezia)

Alessandro Micai (Salernitana)

Alberto Paleari (Cittadella)

Pietro Perina (Cosenza)

Adrian Semper (Chievo Verona)

Guglielmo Vicario (Perugia)

Difensori

Michele De Agostini (Pordenone)

Vladimir Golemic (Crotone)

Gaetano Letizia (Benevento)

Marco Migliorini (Salernitana)

Marco Modolo (Venezia)

Simone Romagnoli (Empoli)

Magnus Troest (Juve Stabia)

Centrocampisti

Francesco Di Tacchio (Salernitana)

Nicolas Viola (Benevento)

Attaccanti

Massimo Coda (Benevento)