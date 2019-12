FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: bene lo Spezia, Empoli nel segno del baby

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Dopo la 19^ giornata del campionato di Serie B, che ha chiuso il girone di andata, ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione.

Tra i pali brilla Di Gregorio del Pordenone, mentre sono svariate difese a brillare: se Vitiello della Juve Stabia e Masciangelo del Pescara luccicano sugli esterni, in mezzo si sono distinti Capradossi dello Spezia e Chiosa dell'Entella, improvvisatosi anche goleador. La vera sorpresa di giornata è stata il baby Ricci dell'Empoli, che a centrocampo fa compagnia allo spezzino Bartolomei e al crotonese Crociata. Tridente offensivo formato da Marras, determinante per un Livorno che sta provando a risollervarsi, Sau, imprescindibile per il Benevento, e Montalto, che ha permesso al Venezia di rialzare la testa.

Questo l’undici migliore di giornata schierato con il 4-3-3:

Di Gregorio (Pordenone) 7 - Pronti via neutralizza una grande occasione di Ceravolo, poi blocca con sicurezza una punizione dal limite di Piccolo. Nel finale è decisivo con il salvataggio sul tentativo da due passi di Terranova.

Vitiello (Juve Stabia) 6.5 - Attento in fase difensiva, con la sua esperienza non rischia nulla.

Capradossi (Spezia) 7 - Ingaggia un bel duello fisico con Djuric, concedendo molto poco al bosniaco. E' sempre al posto giusto.

Chiosa (Entella) 7.5 - Ha il merito non solo di raddoppiare, ma anche di coprire ottimamente sul tandem offensivo granata.

Masciangelo (Pescara) 6.5 - Dà vita a un bel duello a sinistra con Dickmann. In avvio impegna Nardi, poi si dedica esclusivamente alla fase d'impostazione, servendo tanti palloni giocabili ai compagni.

Ricci (Empoli) 7 - Il classe 2001 gioca da veterano. Corre, dribbla, recupera palloni e tira con la sicurezza di chi calca i campi da anni. Per lui sembra già definito un grande futuro.

Bartolomei (Spezia) 7 - Mette ordine in mediana, mettendo la consueta sapienza tattica al servizio della squadra. Detta i tempi della manovra e si fa sentire anche in rottura. Preziosissimo.

Crociata (Crotone) 7 - L’intuizione per la rete di Messias è magica, poi dispensa altri grandi filtranti ed è uno dei migliori in campo.

Marras (Livorno) 7 - Spina nel fianco costante per la difesa empolese. L'asse con Braken funziona a meraviglia e aggiunge alla sua grande prestazione anche il gol su rigore.

Sau (Benevento) 8 - Sarà pur vero che non ci sono molte alternative a disposizione, ma Inzaghi è stato bravo a dargli fiducia anche quando i tifosi temevano fosse ormai un ex giocatore. Li ha ripagati con una tripletta che sa tanto di rinascita.

Montalto (Venezia) 7 - Da ex ternano, e autore di ripetuti gol contro il Grifo, è da considerare un osservato speciale. E non si smentisce, depositando in rete da due passi al 25'. Conferma la sua fama da nemico pubblico dalle parti del Curi.