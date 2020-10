focus La Top 11 di Serie B: Falcone pararigori. Sabiri alla Kakà

Dopo la 4^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione.

Fra i pali trova spazio l’estremo difensore del Cosenza Falcone protagonista nello 0-0 contro la Reggina con un rigore parato a Denis. Difesa a tre con Mazzocchi del Venezia, Dermaku del Lecce (in gol contro la Cremonese) e Poli a premiare l’ottima tenuta difensiva dell’Entella a Frosinone. A centrocampo sugli esterni agiscono Garritano del ChievoVerona e Kupisz della Salernitana, mentre in mezzo agiscono Sabiri dell’Ascoli e Gaetano del Lecce – tutti giocatori andati a segno nel turno infrasettimanale – mentre davanti attacco pesante con Mancuso dell’Empoli, Coda del Lecce e Forte del Venezia.

Questo l’undici migliore di giornata schierato con il 3-4-3:

Falcone (Cosenza) 7,5 - Si conferma pararigori, ipnotizza anche German Denis. Una stella al merito per il portiere del Cosenza, è lui il vero protagonista del derby con una serie di parate che negano il successo alla Reggina.

Mazzocchi (Venezia) 7 - E' un motore inarrestabile sulla fascia destra, le principali azioni offensive partono dalle sue percussioni. Implacabile

Dermaku (Lecce) 7 - Compone, con Lucioni, la miglior coppia difensiva della categoria. Salva due volte su Ceravolo: stravinto il duello con l’esperto centravanti grigiorosso. Avvia la rimonta con un gol quasi da centravanti.

Poli (V. Entella) 7 - Anche per lui buonissima prova, non passa praticamente nulla.

Garritano (ChievoVerona) 7,5 – L’uomo del momento in casa gialloblù. Nel primo tempo, decide il match con un destro da fuori area imparabile per Joronen. Dà l’anima fino alla fine ed esce dal campo con i crampi.

Gaetano (Cremonese) 7,5 - Che sia trequartista, esterno o seconda punta il risultato non cambia: questo ragazzo sta crescendo esponenzialmente con il passare delle settimane. Al netto di un gol rocambolesco e fortunoso ci sono una marea di giocate di grande classe. Cerca la doppietta con un preciso colpo di testa, ma Gabriel si esalta e disinnesca.

Sabiri (Ascoli) 7,5 - Un vero e proprio show del centrocampista tedesco: percussione alla "Kaka" in occasione del calcio di rigore che si procura e trasforma per il gol del vantaggio. Giocate d'alta scuola per tutto l'arco della partita, gli avverasari non riescono lontanamente a stargli dietro.

Kupisz (Salernitana) 7 - Una partita tatticamente perfetta di questo ragazzo, fortemente voluto da mister Castori. Ottime le sue sovrapposizioni sulla destra, fino a quando regge fisicamente è anche una sorta di terzino aggiunto. Promosso a pieni voti.

Mancuso (Empoli) 7 - Ci crede fino in fondo, lottando come un leone su ogni pallone toccato. Il gol (il primo della nuova annata) è il giusto premio per uno dei punti fermi di questa squadra: è un bomber di razza che, con tutta probabilità, si ritaglierà grosse soddisfazioni.

Coda (Lecce) 7,5 - E’ la sua serata. Nel primo tempo è il calciatore più pericoloso, almeno tre i tentativi verso la porta di Volpe. Ci mette lo zampino in occasione della rete di Dermaku, poi trasforma un pallone innocuo nel punto del 2-2. Determinante.

Forte (Venezia) 7 - Ad inizio secondo tempo segna il gol a freddo che taglia letteralmente le gambe al Pescara. Dopo essersi sbloccato sfiora anche il raddoppio ma trova sulla sua strada un grande Fiorillo.