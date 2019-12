FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Citta ok avanti, voce grossa dei campani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la 18^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione.

E' la giornata dei portieri, molti quelli promossi e risultati migliori in campo, ma è Scuffet a guardarsi la palma avendo blindato la porta con i suoi in 10 uomini, mentre dalla parte opposta del campo, in attacco, spicca il Cittadella, con D'Ursi in versione trequartista e Diaw sempre pronto, esattamente come Galano del Pescara, che raggiunge la doppia cifra. In difesa bene Tuia del Benevento, Marrone del Crotone e D'Orazio del Cosenza, mentre a centrocampo sono premiati Canotto della Juve Stabia, Luperini del Trapani, Cavion che permette al suo Ascoli di portare a casa tre punti e Mazzotta del Crotone.

Questo l’undici migliore di giornata schierato con il 3-4-1-2:

Scuffet (Spezia) 7 - Se la partita finisce 0-0 è grazie ad un suo intervento miracoloso su De Luca. Sbaglia qualcosa in disimpegno ma la sua parata vale il prezzo del biglietto e dimostra quel talento che aveva attirato l'attenzione di mezza Europa.

Tuia (Benevento) 7 - E' di gran lunga il migliore in campo: in difesa non sbaglia praticamente nulla, in attacco è bravo ad anticipare Nardi per il gol del 2-1. Al 90’ è fortunato, con il colpo di testa che colpisce il palo della sua porta.

Marrone (Crotone) 7 - Il ruolo ormai gli calza a pennello, e nel finale di match fa di tutto per segnare. Prima prende le misure, mandando fuori di poco su corner, poi la decide al novantesimo al con una ribattuta aerea sugli sviluppi di punizione.

D’Orazio (Cosenza) 7 - Buoni cross dalla fascia sinistra e falcate che mettono in difficoltà la retroguardia empolese. Ottimi guizzi, non sempre compresi dai compagni di squadra.

Canotto (Juve Stabia) 6.5 - Uno dei migliori in campo, sempre nel vivo dell'azione fino alla fine.

Luperini (Trapani) 7 – Tra i migliori del match. Prova la conclusione a inizio gara e scalda i motori, poi segna il gol del momentaneo vantaggio e la sfortuna gli nega la gioia della doppietta: dopo essersi liberato bene di Nicolussi, nel secondo tempo, centra la traversa da posizione favorevole.

Cavion (Ascoli) 7.5 – Spina nel fianco, sforna cross e segna il gol decisivo in sforbiciata.

Kiyine (Salernitana) 7.5 - Mette in mostra tutto il proprio bagaglio tecnico sfoderando finalmente una prestazione convincente. Duetta alla grande con Cicerelli, creando non pochi grattacapi ai neroverdi. Trova una fantastica doppietta, prima con una sassata di potenza, poi con un delicato e pregevole destro a giro..

D’Urso (Cittadella) 7 - Offre sempre una soluzione ai due attaccanti, gioca da trequartista vero e segna anche un gol. Imprendibile per Fiordilino e Suciu, sposta gli equilibri.

Galano (Pescara) 7 - Un supergol per sbloccare il match, tanto lavoro che tiene impegnata la retroguardia toscana. Con il decimo gol in questo torneo si conferma valore aggiunto in questa Serie B, ennesima prova di qualità del suo torneo.

Diaw (Cittadella) 7 - Domina fisicamente nei paraggi dell’area di rigore del Venezia, segna un gol e va vicino un paio di volte alla doppietta. Anche oggi. determinante.