FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Okereke mattatore a Benevento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la 29^ giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. Difesa a tre davanti a Palerari formata dai centrali Del Fabro e Scognamiglio, andati a segno nell’ultimo turno, affiancati da Binchetti. A centrocampo i muscoli di Rocca del Livorno vengono affiancati dalla fantasia di Benali del Crotone e Mancosu del Lecce con il palermitano Falletti dietro le tre punte. Qui trova spazio un altro rosanero come il capitano Nestorovski affiancato da Rosseti e da uno straripante Okereke. Questa la formazione schierata per un 3-4-3 a rombo:

Paleari (Cittadella) - Attento tra i pali, bella la parta su Gerbo nel primo tempo, straordinario su Iemmello nel finale.

Del Fabro (Cremonse) Un'annata fin qui abbastanza difficile, tanta panchina e quella del Penzo è la sua seconda presenza. Un gol che sa di riscatto per l'ex Novara, colpo di testa imperioso sul traversone di Piccolo.

Scognamiglio (Pescara) - Terza rete in campionato, lotta con ardore su ogni pallone.

Bianchetti (Hellas Verona) - Nonostante le lunghe leve è prezioso in fase di spinta, dopo la rete con il Perugia prosegue nel suo periodo positivo in termini di prestazioni. Nel primo tempo si rende protagonista di una grande azione personale.

Rocca (Livorno) - Segna un gol più da attaccante che da centrocampista, decide un match fondamentale. Nelle prossime settimane si renderà conto dell'importanza della rete, ma anche della prestazione offerta.

Benali (Crotone) - Uno dei pochi che prova ad accendersi nei minuti più complicati del Crotone, spesso danza sulla sfera. Estremamente importante nell'economia del gioco della formazione di Stroppa. Nel finale si mette in proprio e sigla il gol del pareggio.

Mancosu (Lecce) - Trequartista dotato di un'intelligenza tattica notevole, prende sempre la scelta giusta quando in possesso della sfera. La ciliegina sulla torta? Il ritorno al gol in maniera abbastanza inusuale, di testa.

Falletti (Palermo) - Gol ed assist prima dell'infortunio che lo costringe ad uscire, gara da incorniciare a metà.

Nestorovski (Palermo) - Doppietta che stende definitivamente il Carpi, un cecchino difficile da contenere.

Rosseti (Ascoli) - La sua partita dura esattamente trenta minuti ma è una mezz'ora di qualità ed incisività. Da rapace sigla la rete del momentaneo vantaggio, va ad un passo dalla doppietta. Subisce un intervento durissimo di Marrone ed è costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco.

Okereke (Spezia) - Assoluto mattatore del match. Letteralmente incontenibile il nigeriano, che sfugge costantemente ai propri marcatori, costringendoli al fallo. Si procura il rigore del vantaggio, manda in porta Da Cruz con un tocco delizioso sul raddoppio e chiude la contesa calando il tris con estrema freddezza. Straripante.