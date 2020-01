FOCUS TMW - Serie B, i 10 colpi che ci possiamo aspettare questa settimana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultima settimana della sessione invernale del calciomercato, con nuove ondate di rumors, colpi e novità riguardanti la Serie B. Tanti gli acquisti che saranno perfezionati entro venerdì, vediamo adesso, con Tuttomercatoweb.com, quelli che sembrano essere più imminenti.

Jacopo Dall'Oglio - Dal Catania al Livorno: individuato il rinforzo a centrocampo da parte dei toscani, che al massimo domani ufficializzeranno il classe '92. Il giocatore approderà in amaranto ccon la formula del prestito semestrale dalla formazione etnea.

Matteo Ardemagni - Dall'Ascoli al Frosinone: sulla base di un contratto di due anni e mezzo, i ciociari hanno sbaragliato la folta concorrenza per il classe '87, che sarà presentato quest'oggi.

Bright Gyamfi - Dal Benevento al Trapani: in uscita dal Sannio, il classe '96 è il giusto rinforzo per la truppa siciliana, che, per centrare la salvezza, vuol puntare su giocatori "già pronti" con i 90 minuti nelle gambe.

Moutir Chajia - Dall'Ascoli all'Entella: l'attaccante belga di origini marocchine, approderà ai Diavoli Neri in prestito con diritto di riscatto. In una sorta di scambio che riguarda anche Sernicola.

Marcello Trotta - Dal Frosinone all'Ascoli: per rimpiazzare il partente Ardemagni, il Ds marchigiano Tesoro si è assicurato l'attaccante ciociaro, in prestito fino a giugno. Nei giorni scorsi era in città, oggi è attesa anche la sua presentazione

Alessandro Crescenzi - Dall'Hellas Verona alla Cremonese: i grigiorossi hanno battuto la concorrenza del Livorno, assicurando il terzino sinistro classe 1991 che oggi firmerà il suo contratto.

Antonio Caracciolo - Dalla Cremonese al Pisa: per rimpiazzare Aya, approdato alla Salernitana, il club toscano ha scelto il classe '90, che giungerà all'ombra della Torre Pendente a titolo definitivo.

Luca Ranieri - Dalla Fiorentina all'Ascoli: accordo di massima già trovato da tempo, ma il club toscano, prima di cederlo, contava di trovare un sostitito. A ogni modo, visto il gong ormai prossimo, sarà questa la settimana del rinforzo difensivo per i marchigiani.

Raffaele Pucino - Dall'Ascoli al Pescara: ill laterale difensivo ha vestito la maglia biancazzurra nella stagione 2014-15, e il suo ritorno alla corte di Legrottaglie è ormai pronto. Si attende prima un'uscita dall'Abruzzo, ma la proposta del club è stata fatta.

Leonardo Sernicola - Dal Sassuolo all'Ascoli: chiusa l'esperienza all'Entella, il difensore farà rientro alla casa madre, che lo girerà poi in terra marchigiana, con la formula del prestito secco.