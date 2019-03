© foto di PhotoViews

Jean Claude Billong, centrale difensivo del Foggia, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto della situazione: "Il pari col Cittadella? Abbiamo giocato bene, meglio nel secondo tempo, al Mister piace giocare la palla, a mio avviso abbiamo disputato una buona partita considerando anche che era la prima con Mister Grassadonia. In questo ruolo mi sento molto bene e a mio agio, per me questa squadra e l'ho detto dal principio è forte e l'ha dimostrato in diverse occasioni soprattutto contro le grandi di questo campionato, anche alla luce di questo dico che dobbiamo assolutamente salvarci. Dobbiamo lavorare tutti insieme, avere testa bassa e pedalare, lasciando tutte le negatività all'esterno del nostro spogliatoio che è bellissimo, siamo tutti amici. Sappiamo perfettamente di dover vincere più partite possibili, pensare al nostro gioco andando avanti tutti insieme fino alla fine. Il Brescia? E' una buona squadra, dobbiamo essere molto concentrati, possiamo vincere per fare davvero qualcosa di buono, abbiamo le capacità".