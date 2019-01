© foto di Federico Gaetano

Fra le priorità del neo tecnico del Foggia Pasquale Padalino sembra esserci un nuovo numero uno che possa prendere il posto dell’esperto Albano Bizzarri e abbia qualità diverse dall’argentino. Il club pugliese in queste ore sta svolgendo un attento casting per trovare il profilo ideale. Nei giorni scorsi ai rossoneri sono stati accostati Simone Scuffet, classe ‘97 in uscita da Udine, Nicola Leali, classe ‘93 che non sta trovando spazio a Perugia, e sopratutto Pierluigi Frattali, classe ‘85 del Parma. Ma non è finita qui perché secondo quanto riportato da Sky Sport nel mirino del ds Nember sarebbe finito anche Vanja Milinkovic-Savic, classe ‘97 del Torino, ma attualmente in prestito alla SPAL (dove è in arrivo Emiliano Viviano) dove ha collezionato appena due presenze in campionato. Il serbo piace anche alla Stella Rossa Belgrado.