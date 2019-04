Fonte: www.foggia.iamcalcio.it

© foto di Federico Gaetano

E’ intervenuto in conferenza stampa Nicola Leali, portiere del Foggia, nel post-gara di Foggia-Spezia terminata 1-0. Queste le sue parole:

Risultato positivo finalmente. Oggi abbiamo messo l’anima in campo per raggiungere una vittoria che ci serviva molto. Sappiamo che le nostre ultime partite sono fondamentali. Abbiamo tenuto i nervi saldi e abbiamo preso una vittoria che ci farà lavorare sicuramente meglio in settimana.

Vittoria che gratifica il lavoro di una settimana intera. Arriviamo allo scontro di Venezia sicuramente meglio rispetto a prima. Il coro finale della gradinata nei miei confronti mi fa emozionare. Abbiamo fatto una partita tosta contro una squadra ostica. Siamo migliorati in queste ultime partite e spero che riusciremo a migliorare.

Non abbiamo ancora fatto nulla, perché siamo ancora in una brutta situazione di classifica. Saranno quattro gare fondamentali ora, quattro partite difficili soprattutto a livello mentale.