Foggia, Loiacono: "Momento complicato. Brescia squadra di alto livello"

Dalle pagine di CalcioFoggia.it arrivano le parole in conferenza stampa di Giuseppe Loiacono, difensore della formazione rossonera: “La preparazione alla partita sta andando bene siamo molto determinati. Sono state due settimane intense di lavoro ma siamo pronti per questa partita. Il Brescia è una squadra forte che sta facendo un grande campionato, ogni partita è dura ma dobbiamo giocare come sappiamo fare ed essendo la prima in classifica sarà uno stimolo in più. Abbiamo qualche giocatore indisponibile. Personalmente mi preparo sempre come se dovessi giocare poi deciderà il mister chi dovrà scendere in campo ma garantisco l’impegno che metto sempre in allenamento per farmi trovare pronto. A livello personale potevo fare di più e sono soddisfatto a metà. Per la squadra é un momento delicato, ma dobbiamo essere compatti e lottare fino alla fine per raggiungere la salvezza. La difficoltà è quella che c’è sempre stata fin dall’inizio, servono molte vittorie ma noi pensiamo partita per partita per fare più punti possibili. Saranno molto decisive le prossime partite perché sono scontri diretti ed avremo la possibilità di uscire fuori dalla zona rossa, sta a noi mettere in campo tutto noi stessi per raggiungere l’obiettivo. La gara di Brescia ha qualcosa di fondamentale perché è importante e cercheremo in tutti i modi di portare a casa i punti che servono. Sicuramente la cattiveria è un aspetto fondamentale da tener conto ma servirà anche il gioco e la determinazione oltre alla voglia che ti fa fare la differenza in campo. Perdere la serie B sarebbe un peccato però non dobbiamo pensare a questo perché non lo meritiamo noi e la piazza. Il Foggia deve salvarsi. Abbiamo trovato un Grassadonia più voglioso e determinato, stiamo cercando di proseguire il percorso interrotto con lui mettendo qualcosa in più. L’arma in più è la cattiveria e gli stimoli che messi in campo faranno fare un grande risultato. La paura di stare nella zona rossa se tramutata in cattiveria può farci arrivare ai risultati. Spero di fare gol ma è una cosa secondaria perché prima di tutto vorrei le vittorie che servono per salvarci”.