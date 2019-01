Foggia, Padalino: "Greco potrebbe essere un valore aggiunto"

In vista della sfida contro il Carpi il tecnico del Foggia Pasquale Padalino ha parlato in conferenza stampa facendo anche il punto sul mercato: “Le voci ci sono per tutti, alcune sono veritiere e altre solo chiacchiere, ma siamo professionisti e quando ci si allena non si pensa al mercato. Greco potrebbe essere un valore aggiunto, l’ho già allenato e credo che possa essere utile in campo e fuori avendo anche conoscenza dello spogliatoio. Il Foggia fa delle operazioni non riempitive, ma che devono avere un senso per questa squadra. Solitamente il mercato di gennaio è sempre così lento, ma non c’è una grossa delusione perché gli acquisti li abbiamo in casa e dall’esterno sono sempre arrivati pareri positivi su molti nostri calciatori. Abbiamo valori che non sono stati espressi nella piena totalità. Mazzeo e Iemmello restano a Foggia, perché offerte ufficiali non ce ne sono e vorrei confermarli. Ci sono state però richieste ufficiose. Come portiere ho deciso di puntare su Noppert, ritengo che sia lui a doverci dare una mano. - continua Padalino come riporta Foggiacalcio.it - Il Carpi è cambiato molto rispetto all’andata, ha cambiato anche tecnico e ha un’impronta differente. Dobbiamo confrontarci con loro sapendo di giocarci una fetta importante di questo nuovo percorso. Castori è un allenatore esperto, non credo cambierà metodologia di gioco, ma noi dobbiamo fare il Foggia e scendere in campo con la nostra mentalità”.