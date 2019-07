Frosinone, 3-0 in amichevole contro il Rieti: in gol Ariaudo e Ciofani

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Vittoria in amichevole per il Frosinone. I ciociari hanno superato per 3-0 il Rieti. In gol Ariaudo al 9’, poi Ciofani ha siglato il raddoppio su rigore. Al 19’ un autogol di Lazzari ha siglato il definitivo 2-0.