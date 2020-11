Frosinone, Angelozzi sull'organigramma: "Frara lavora con me, con Salvini parleremo a breve"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo dirigente del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato nel dettaglio anche dell'organigramma del club: "Salvini è ancora in organico a Frosinone, ora è in ferie e quando tornerà parleremo per capire se ci sono i presupposti per continuare, mentre Frara sta già lavorando con me, ha iniziato un suo percorso di crescita: spero di formarlo, di farlo divenire un dirigente importante. Per ora fa molto scout. Io sono qua non per mandare via le persone, ma per fare crescere il club, e a ogni modo sia chiara una cosa: tutti, me compreso, siamo sotto esame".