Frosinone, Beghetto al 45': "L'importante è segnare. Anche di destro"

© foto di Federico Gaetano

Autore del gol che ha sbloccato la gara nei primissimi minuti, Andrea Beghetto ha commentato brevemente ai microfoni di DAZN il primo tempo tra Frosinone ed Empoli: "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Dovremo essere bravi a non scomporci nel secondo tempo e provare a ripartire come abbiamo fatto, ci stiamo riuscendo bene e speriamo di continuare così nel secondo tempo. Il destro? Non è il mio piede ma l'importante era segnare, è un gol che ho cercato, sono contento e lo dedico alla mia fidanzata che è in dolce attesa".