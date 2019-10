Frosinone, Dionisi scalda i motori. Contro il Livorno può tornare titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contro il Livorno potrebbe scatta l’ora di Federico Dionisi dopo tre turni di stop a causa dell’infortunio alla costola subito contro il Venezia quasi un mese fa. Il numero 10 ha recuperato approfittando della pausa e avrebbe convinto il tecnico Alessandro Nesta a schierarlo da titolare per la seconda volta in stagione. Per uno strano gioco del destino il suo ritorno in campo potrebbe avvenire proprio contro la squadra a cui si è legato più a lungo dopo quella ciociara, ovvero il Livorno. In amaranto infatti l’attaccante ha disputato 126 presenze segnando 41 reti e fornendo 16 assist dal 2009 al 2014 (intervallati dalle esperienza alla Salernitana e all’Olhanense) prima di approdate proprio al Frosinone dove ha contribuito a scrivere la storia del club.