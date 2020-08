Frosinone e Spezia scaldano i motori. Dati statistici sulle precedenti finali playoff

Frosinone e Spezia, due squadre e un solo posto per la A.

Che è sempre più vicina, perché questa sera si giocherà la finale di andata dei playoff, che vedrà il ritorno giocarsi giovedì: Spezia forte del terzo posto in classifica, e dunque con il secondo step della gara da giocare tra le mura amiche.

Stasera luci accese al "Benito Stirpe", per quella che sarà la 15esima finale playoff, essendo stati gli stessi istituiti a partire dalla stagione 2004-2005.

Un curioso dato statistico, è evidenziato nel dettagliato match report offerto dal club ligure: le finali playoff, sorridono maggiormente a chi gioca il ritorno in casa. Nei 14 precedenti, infatti, in 11 casi è approdata in A la truppa che ha disputato tra le mura amiche la gara di ritorno, come si evince dai dati di seguito riportati (le restanti tre sono la Sampdoria nel campionato 2011-12, il Cesena in quello 2013-14 e il Pescara nel torneo 2015-16):

° Torino 2004-05 (promozione poi annullata per fallimento del sodalizio granata) e 2005-06

° Lecce 2007-08

° Livorno 2008-09 e 2012-13

° Brescia 2009-10

° Novara 2010-11

° Bologna 2014-15

° Benevento 2016-17

° Frosinone 2017-18

° Hellas Verona 2018-19.

Da segnalare che all'andata, nei precedenti citati, si registrano 6 successi della squadra che giocava in casa gara, 6 pareggi e 2 vittorie esterne (quelle del primo Torino e del Lecce).