Frosinone, Matarese: "Testa all'Empoli, sfruttiamo il fattore campo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine del ko contro lo Spezia, in casa Frosinone, ha parlato l'attaccante Luca Matarese, che si è per prima cosa concentrato sul suo personale: “Se uno si allena sempre a 3000 all’ora, si vede poi in campo, è una piccola legge che c’è. Chi non gioca da tanto, quando è chiamato in causa, deve dare il massimo, anche se poi la forma e la lucidità si acquisiscono giocando".

Sulla partita: "La fortuna ci ha penalizzato, loro dietro non erano una fortezza, degli spazi ce li hanno dati anche se non li abbiamo sfruttati, ma ora guardiamo oltre, alla sfida contro l'Empoli. Toscani in difficoltà? Pensiamo solo a far bene, giocheremo pure in casa e questo aspetto va sfruttato".