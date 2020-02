vedi letture

Frosinone, Nesta: "Bel primo tempo, potevamo chiuderla prima"

Quinta vittoria consecutiva per il Frosinone che si impone sul Cosenza grazie alle reti di Dionisi e Novakovic. Il tecnico dei ciociari Alessandro Nesta commenta in conferenza stampa la sfida del San Vito-Marulla: "Abbiamo fatto davvero un bel primo tempo. Nella ripresa abbiamo gestito il risultato. Dovevamo forse chiuderla per rischiare meno. In questo Frosinone tutti sanno essere protagonisti e nessuno fa rimpiangere gli assenti. Abbiamo rosa competitiva. Dovremo essere cinici e compatti fino alla fine, questo sarà importante. Secondo posto? Ci sono ancora tante squadre in gioco".