Intervista alle colonne de La Gazzetta dello Sport per Alessandro Nesta, nuovo tecnico del Frosinone. "A Perugia - spiega l'allenatore - è stata un'esperienza molto formativa, questo è un salto di qualità che arriva nei tempi giusti, anche se nella stessa categoria. Il mio Frosinone? Chiedo un gran possesso palla finalizzato all'attacco, per trovare spazi, con scelte diverse rispetto a quelle dell'avversario. Ciano e Ciofani in uscita? Sono nostri, se possiamo li teniamo. La società valuterà la soluzione migliore, senza offerte valide rimarranno qui".