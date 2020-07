Frosinone, Nesta: "Clamoroso blackout dopo il secondo gol, peccato per il primo tempo"

Una sconfitta che brucia per il Frosinone quella allo Stirpe contro il Benevento, questo il commento del tecnico Alessandro Nesta. “Siamo partiti anche abbastanza bene, abbiamo avuto 3-4 situazioni per fare gol. Poi c’è stato un black out dopo il secondo gol loro, clamoroso. Siamo andati nel pallone, potevano farci tanti gol. Nel secondo tempo l’abbiamo rimessa un po’ in equilibrio, abbiamo accorciato le misure sul campo ed abbiamo fatto il 2-3. Potevamo anche pareggiare, peccato per il primo tempo. Per quel momento in cui abbiamo perso la testa. Dobbiamo rimanere lucidi e non imbarcare acqua come invece abbiamo fatto”.