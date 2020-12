Frosinone, Nesta: "Contro il Chievo saremo rimaneggiati. Ma niente alibi". I convocati

vedi letture

Conferenza stampa di vigilia in casa Frosinone, con la formazione ciociara impegnata contro il Chievo Verona. Alla stampa ha parlato il tecnico gialloblù Alessandro Nesta: "E' ancora presto per parlare della classifica, tra Covid-19, partenze in ritardo non sono ancora emersi i veri valori delle squadre, anche se chi doveva star su ci è andato. Il Chievo è una squadra da primi posti, ha esperienza, ha gamba, è una squadra forte davvero: l'affronteremo con una rosa un po' corta, la difesa soprattutto, Ariaudo e Capuano sono fuori, Szyminski ha un fastidio alla schiena da gestire durante la stagione, Curado ha lamentato un problemino ma dovrebbe esserci. Comunque in linea generale ci siamo”.

Nota poi al fatto che la truppa ciociara si è espressa meglio fuori casa, dove ha centrato 6 vittorie in 12 partite, a differenza di quanto accaduto allo "Stirpe", che ha visto 8 ko in 14 match: "Manca la spinta del pubblico. Noi in casa siamo abituati ad avere un pubblico importante ma chiaramente stadio vuoto non deve essere un alibi per noi: ormai dobbiamo essere abituati a questa differenza. Sinceramente non saprei dare una spiegazione, ma è un dato che c’è”.

Resa poi nota la lista dei 20 convocati per il match:

PORTIERI: Bardi, Iacobucci, Marcianó

DIFENSORI: Beghetto, Brighenti, Curado, Giordani, Salvi, Szyminski, Zampano

CENTROCAMPISTI: Boloca, Carraro, Kastanos, Maiello, Rodhen, Tribuzzi, Vitale

ATTACCANTI: Ciano, Novakovich, Parzyszek.