Frosinone, Nesta: "Oggi potevamo chiudere sul 2-0 già nel primo tempo"

Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha commentato così il match vinto oggi contro il Pescara: “Per me anche con l’Entella abbiamo giocato un’ottima partita, l’altra sera ci è mancata la zampata che oggi invece abbiamo avuto. Sono state create dai ragazzi situazioni importanti che abbiamo concretizzato. Sono contentissimo dei miei attaccanti, di chi gioca dall’inizio e da chi entra. Se vogliamo fare un altro passo avanti dico che bisogna essere più cattivi in alcune situazioni. Per me il primo tempo doveva finire 2-0. Il prossimo step è questo: capire quando l’avversario è in difficoltà ed essere più spietati. Ma sono molto contento di come stiamo interpretando le partite. E’ il secondo anno che sono qui, posso ribadire che questi ragazzi sono forti. Quando andiamo in pressione sull’avversario e quando abbiamo questo spirito, è difficile per tutti giocare contro di noi”, ha concluso.