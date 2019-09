Frosinone, Nesta: "Prossime 3 gare importanti. Non dobbiamo sbagliarle"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida interna contro il Venezia di domani sera: “Credo che avendo sbagliato già due gare e per questo le prossime tre saranno molto importanti. Giocheremo in due occasioni in casa dove abbiamo sempre fatto bene. Dovremmo essere bravi a gestire le forze, ma non sto pensando al turn over, ma a come schierare al meglio la squadra a seconda dell’avversario e della condizione dei miei. - continua Nesta come riporta Tuttofrosinone.com - Non credo che si possa vincere solo con l’esperienza, servono le motivazioni e credo che tanti giocatori presenti nella passata stagione debbano cancellare l’annata e ritrovare il giusto spirito e la consapevolezza nei loro mezzi. Il primo obiettivo è far sentire questi giocatori importanti e forti, quando ritroveranno entusiasmo credo che la nostra forza uscirà fuori”.