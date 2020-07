Frosinone, Nesta: "Quella col Pisa sarà una gara da giocare con cuore e determinazione"

vedi letture

Conferenza stampa alla vigilia del match per il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta, che sta preparando il match di domani contro il Pisa. Ma prima di parlare dello stesso, il mister fa il punto della situazione della squadra: "Credo che piano piano abbiamo fatto fatica a rimettere in moto la mente, fatto un po' fatica a riprendere i ritmi del campionato, questo è evidente, ma credo anche che gli infortuni e tante mancanze hanno portato qualche giocatore a giocare troppe partite per il momento e a farsi male: entrando e uscendo si perde poi la condizione, specie venendo da una situazione particolare. Subito dopo il lockdown non abbiamo avuto infortuni, ma è chiaro che forzare la mano non ha agevolato il tutto".

Sul match contro i toscani: "Ci giochiamo i playoff in casa, in una situazione che ci siamo complicati da soli, perché lottavamo per la promozione diretta e invece ce la giochiamo così. Sarà una gara da giocare con cuore e determinazione, non si dovrà sbagliare l'approccio al match, che va mandato subito nella direzione che vogliamo: alcune gare vanno giocate con testa, tecnica, tattica e poi altre come questa, da giocare col cuore. E' stata una stagione particolare, stancante, lunga, con tanti imprevisti, ma meritiamo un finale diverso".

Conclude: "Dopo Crotone abbiamo tutti cercato di dare un cambio alla squadra, tutte le componenti della società hanno messo dentro qualcosa, speriamo di esserci riusciti. Vorrei vedere la risposta giusta".