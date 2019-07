Frosinone, Nesta: "Test match importanti, lasciamo precise indicazioni"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

A margine del test contro il Cantalice, in casa Frosinone, per un breve bilancio sui primi giorni del ritiro, ha parlato mister Alessandro Nesta:

"Qua è un ambiente bellissimo, siamo vicino a casa, fa anche fredde va benissimo per lavorare e correre, è per ora un ottimo ritiro. Ogni gara ci lascia indicazioni, anche da quella di oggi abbiamo capito dove lavorare più e dove meno, in fase difensiva a esempio siamo disordinati e sprechiamo energie, dobbiamo lavorare di più in mezzo al campo ed essere meno lenti. Ma la squadra sta facendo cosa deve fare".