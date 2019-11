© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come noto, il Frosinone sta lavorando per il rinnovo del contratto di Luca Paganini, in scadenza il prossimo 30 giugno. Come riferisce tuttofrosinone.com, l'entourage del giocatore è in contatto con il club, ma l'incontro, salvo stravolgimenti, ci sarà questa settimana, anche se la data è ancora da fissare.