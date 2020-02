vedi letture

Frosinone, un sorriso anche dalla C. Volpe trascina la Viterbese e punta al ritorno

In una stagione che sta vedendo il Frosinone pronto a lottarsi fino alla fine la promozione in Serie A i sorrisi in casa ciociara non mancano. Uno, poi, arriva anche dalla Serie C e in particolare da Viterbo dove Michele Volpe, attaccante classe 1997 in prestito alla Viterbese, si sta mettendo in luce. Per lui 1300 minuti giocati in stagione, dieci gol e un assist che ne fanno una delle certezze della formazione di Antonio Calabro attualmente alla caccia della qualificazione playoff. Un rendimento che già nel mercato di gennaio aveva attirato le attenzioni di società di Serie B come il Crotone. La dirigenza del Frosinone, però, punta sul giocatore anche in prospettiva futura e ha deciso di declinare ogni proposta. In vista, chissà, del ritorno in Serie A.